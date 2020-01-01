طرح "هاميلتون" عبر منصة "ديزني +" بداية جديدة لباقي العروض المسرحية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

شجع طرح شبكة ديزني بلص لعرض برودواي المسرحي الغنائي الشهير "هاميلتون" للعرض عبر منصتها الالكترونية، العديد من المواقع الرسمية للعروض المسرحية للقيام بالامر نفسه.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العرض قد تم طرحه للمشاهدة عبر منصة ديزني الالكترونية، في ظل غلق مسارح برودواي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
واقدم على القيام بالامر نفسه المواقع الرسمية المسئولة عن عدد من العروض المسرحية الشهيرة، لتشجيع مشاهدة المرسحيات في ظل فترة الغلق.

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