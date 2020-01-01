ويل سميث يطير مع زوجته لجزر البهاما بعد اعترافها بخيانتها له

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اثارت جادا بينكيت سميث زوجة النجم الكبير ويل سميث جدلا واسعا بعد ان اعترفت في حلقة مصورة بخيانتها لزوجها النجم ويل سميث وفي حضوره معها بنفس الحلقة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي اثير حولهم الجدل واتهامات وجهت لجادا بعدم احترامها لويل سميث، والسنوات التي قضاها برفقتها دون ان يقدم على شئ مشابه.

وابتعادا عن ما اثير بسبب هذه الازمة، قرر النجم الكبير اصطحاب زوجته والابتعاد بها عن كل ذلك والسفر لجزر البهاما لقضاء عطلة هناك لحين انتهاء الجدل المثار.

أخبار تهمك

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة مدوية خلال فترة تدريبه للزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 13 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 ص

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

07:41 ص

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام