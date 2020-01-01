ويل سميث يطير مع زوجته لجزر البهاما بعد اعترافها بخيانتها له
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:48 ص
أحمد جمال أحمد
اثارت جادا بينكيت سميث زوجة النجم الكبير ويل سميث جدلا واسعا بعد ان اعترفت في حلقة مصورة بخيانتها لزوجها النجم ويل سميث وفي حضوره معها بنفس الحلقة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الثنائي اثير حولهم الجدل واتهامات وجهت لجادا بعدم احترامها لويل سميث، والسنوات التي قضاها برفقتها دون ان يقدم على شئ مشابه.
وابتعادا عن ما اثير بسبب هذه الازمة، قرر النجم الكبير اصطحاب زوجته والابتعاد بها عن كل ذلك والسفر لجزر البهاما لقضاء عطلة هناك لحين انتهاء الجدل المثار.