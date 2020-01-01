إدريس إلبا يطالب بوقف بث المسلسلات الكلاسيكية التي تنشر العنصرية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

سلط النجم إدريس ألبا الضوء على عدد من المسلسلات الكلاسيكية التي طرحت على التليفزيون البريطاني، وطالب بوقف اذاعتها بداية من الآن لما كانت تحتويه من مشاهد عنصرية فجة.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مسلسلات مثل مسلسل "ليتل بريتن"، قال إدريس انها سخرت من اعراق الملونين، واصحاب البشرة السمراء، في ظل ما تشهده دول العالم من انتفاضة ضد العنصرية.
وذلك على خلفية ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية من تظاهرات متصاعدة غاضبة بسبب مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد على يد شرطي.

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