طرح الفيلم الجديد لإيميليا كلارك ببريطانيا بدون دعايا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

فوجئ مخرج الفيلم الجديد للنجمة إيميليا كلارك، بقرار طرح الفيلم للعرض خلال الاسبوع الجاري دون إجراء اي حملات دعائية مسبقة للفيلم.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل التي افادت بان المخرج الاسترالي، فيليب نويس، عبر عن تفاجئه بطرح الفيلم ببريطانيا دون اي دعاية، مشيرا لأن ذلك دون شك سيتسبب في إهدار المجهود الذي بذل في تصويره.

ويطرح الفيلم الجديد للنجمة إيمليا كلارك بعنوان Abo
ve Suspicion وتجسد به شخصية سيدة تقع في علاقة عاطفية مع عميل مباحث fbi.

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