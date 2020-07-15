هيثم شاكر يحتفل بعيد ميلاده أمام البحر

Advertisements

يحرص النجم هيثم شاكر التفاعل مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهر بالصورة من امام البحر وعلق قائلاً : 37سنه ستر وكرم كبير من ربنا سبحانه وتعالي ، الحمد لله علي ما مضي ، الحمد لله علي ما أنا به الآن ، والحمد لله علي كا سيأتي والحمد لله علي كل حال.



والجدير ذكره أن هيثم شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، والذي حقق خلاله نجاحاً جمهاهيريا برفقة منه قضالي وسهر الصايغ وآخرين.