كم أشتاق إليكي.. أحمد فلوكس يعبر عن حزنه لرحيل والداته

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استعاد أحمد فلوكس ذكري وفاة والداته حيث نشر صورة مرسومة لها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعبر عن حزنه الشديد لرحيلها وعلق قائلاً : كم أشتاق إليكي ، كم أشتاق لخضنك ، كم أشتاق أراكي قريباً.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، السينمائية فيلم "الممر"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.