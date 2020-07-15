ندي بسيوني تغازل جمهورها بصورة من الإسكندرية

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تحرص النجمة ندي بسيوني التفاعل من حين لآخر مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



حيث شاركت ندى بسيوني صورة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأزرق وعلقت قائله : بحر اسكندرية لغة الروح لا تحتاج فهمها إلا الصمت العميق ، صباح الجمال.



يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مسرحية "أعمال الست" وهو عمل كوميدي يشاركها فيه عدد من الفنانين منهم محمد عز وهاجر الشرنوبي.

