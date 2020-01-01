شاهد.. أروي جودة تستمتع بالأجواء الصيفية على الشاطئ

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شاركت الفنانة أروي جودة، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصورة من أمام البحر بالبكيني باللون الأحمر ، ولك تعلق علي الصورة بشئ.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور أروى، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قلبي القمر" وأضاف آخر " اكتر ممثله بحبها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بحبك".



يذكر أن آخر أعمال أروى جودة، فيلم "أشباح أوربا"، وتدور احداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وباسم سمرة.