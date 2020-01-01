اليابان تعرب عن قلقلها من تفشي كورونا بالقواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال وزير الدفاع اليابانى تارو كونو، يوم الثلاثاء، أن تفشى حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى القواعد العسكرية الأمريكية فى اليابان "خطير للغاية".

حتى الآن، تم تشخيص إصابة 100 فرد عسكري أمريكي وعائلاتهم ب Covid-19 عبر ستة مرافق عسكرية أمريكية في اليابان منذ أوائل يوليو.

تعد المحطة الجوية التابعة لفيلق مشاة البحرية الأمريكية فوتينما في أوكيناوا، التي شهدت 71 حالة مؤكدة، أسوأ المواقع تأثرًا.

ففي وقت سابق، قام ثلاثة أفراد أمريكيين، ثبتت إصابتهم بعد وصولهم إلى طوكيو في عطلة نهاية الأسبوع، برحلة تجارية في طريقهم إلى محطة إيواكوني التابعة لمشاة البحرية في ولاية ياماغوتشي - على الرغم من المبادئ التوجيهية التي تحظر عليهم استخدام وسائل النقل العام يوم الثلاثاء.

"إنه وضع خطير للغاية. لقد طلبت من الجانب الأمريكي معاقبتهم بصرامة واتخاذ إجراء جاد لمنع تكرارها في المستقبل ".

يصل حاكم ولاية أوكيناوا، ديني تاماكي، إلى طوكيو اليوم لطلب المساعدة من الحكومة اليابانية للعمل من أجل الكشف عن المزيد من الجيش الأمريكي، ووقف وصول أفراد عسكريين أمريكيين جدد من خارج اليابان.

فقد أبلغت الولايات المتحدة عن 67417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهي أعلى قفزة في يوم واحد في البلاد منذ أن بدأ الوباء. كما كانت هناك 900 حالة وفاة جديدة تتعلق بالفيروس، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن"

وبذلك يصل المجموع الوطني إلى ما لا يقل عن 3،431،574 اصابة و136،466 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اليابان و امريكا

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة مدوية خلال فترة تدريبه للزمالك

منذ أقل من ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

اليابان: مقتل جندي من البحرية الأمريكية بعد تصادم طائرتين

اليابان تعزز نقل القاعدة الأمريكية في أوكيناوا بغض النظر عن الاستفتاء

ناخبو أوكيناوا يرفضون بناء قاعدة أمريكية جديدة

اليابان: تمديد فترة بناء منشأة لنقل القاعدة الأمريكية بأوكيناوا

رويترز: ارتفاع إصابات فيرس كورونا على سفينة سياحية قبالة اليابان لـ61 حالة

اليابان.. إذاعة: طوكيو تصبح مركز لوباء فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 ص

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

07:41 ص

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام