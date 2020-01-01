ويل سميث ليس الأول.. فنانات وزوجات مشاهير خنّ أزواجهن أبرزهن الشحرورة "صباح"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
روان هيثم


انتشرت قديمًا وحديثًا ظاهرة خيانة بعض الزوجات لأزواجهن في الوسط الفني، حيث استدعت خيانة زوجة الفنان الأمريكي ويل سميث، عددًا من الوقائع التي تعرض لها بعض الفنانين والمشاهير.

ويرصد "الفجر الفني" بعض الفنانين الذين تعرضوا للخيانة من قبل زوجاتهم.


عبد العزيز مخيون

تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لصدمة كبيرة في حياته من زوجته التي تدعى الدكتورة سحر أحمد محمود أبو القاسم حيث خانته مع رجل يسمى هيثم محمد منير، وقامت بتدبير له جريمة قتل وأدعت أن زوجها عبد العزيز هو القاتل.


ويل سميث

قامت جادا بينكيت بالاعتراف أمام الجميع عبر برنامجها "Red table" بخيانتها لزوجها ويل سميث، مضيفة أنها افتعلت هذه الجريمة أثناء انفصالها عن زوجها لمدة أربع سنوات ثم قطعت علاقتها بهذا الرجل نهائياً، وأعربت عن ندمها وألامها حينما تتذكر بشاعة ما فعلته.


إدي فيشر

قامت إليزابيث تايلور زوجة المغني إدي فيشر بخيانته مع الفنان ريتشارد بيرتون، ولم تعترف بذلك ثم تزوجت منه بعد إنفصالها عن زوجها على الفور ووصفت بلقب ''المرآة المنحلة".


دون جونسون

تزوج الفنان دون جونسون من الفنانة ميلاني غريفيث، والتي كانت على علاقة برجل آخر يدعى أنطونيو بانديراس أثناء زواجها من دون جونسون، والذي قام بتطليقها فور علمه بخيانتها له.


مادونا

اعترفت الفنانة مادونا بتعدد خيانتها لأزواجها أكثر من مرة، حيث خدعت زوجها المخرج غاي ريتشي البريطاني مع اليكس روديجيز لاعب البيسبول، ولم تكتفي بذلك فقد خانت أيضًا زوجها الفنان شين بن مع شاب يدعى جون كيندي.


صباح

قد خانت الفنانة اللبنانية الراحلة صباح أزواجها أكثر من مرة، وقد اعترفت بجريمتها في أحدى اللقاءات الإعلامية التي أجرتها قبل وفاتها، وأوضحت أنه شئ طبيعي ولم تندم على ذلك وأن الوسط الفني جميعه يفتعل لهذه الخيانة بشكل طبيعي.


ووبي غولدبيرغ

خانت الفنانة ملكة الكوميديا أزواجها لمرات عديدة وفي كل مرة تندم على فعلتها وتتخذ قرار بعدم العودة مرة آخرى، ثم تفتعل خيانتها مجدداً وكأنها لم تندم على ما تفعله.


فارس كرم

تعرض الفنان فارس كرم للغدر والخيانة من قبل حبيبته، وذلك قبل زواجهم بأيام قليلة وصرح كاشفا عن هذه الخيانة في لقاء تليفزيوني قائلاً: ": "أنا اتخنت من حبيبتي وكان عندي دليل على خيانتها، والخيانة دي وقفتني بيني وبين نفسي، وبعدها سبتها طبعًا وماكملتش الجواز".

وتابع: "الدنيا كلها عايشة على الخيانة خاصة الخيانة بين الرجل والمرأة، الرجال الخيانة في دمهم والنساء كمان".

 

 

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