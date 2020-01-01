عمر كمال يستعين بأغنيته "بنتخان" للتعليق علي أزمة ويل سميث (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أثار اعتراف جادا بنكيت بخيانة زوجها النجم الأمريكي العالمي ويل سميث خلال تقديمها برنامج "red table موجه من الغضب والسخرية من رواد التواصل الإجتماعي وهو الأمر الذي جعل الثنائي حديث السوشيال ميديا.

وأستعان النجم عمر كمال بأغنيته "بنتخان" للتعليق بشكل ساخر علي خيانه زوجه ويل أسميث له.

ونشر فيديو للنجم العالمي ويل سميث علي أغنيته "بنتخان "، كما نشر عمر صورة لويل سميث عبر خاصيه الإستوري بحسابة " بالفيسبوك" وكتب:"بنتخان من الناس اللي كانوا معانا من زمان".

وبالرغم من تجاهل ويل سميث مسألة الخيانة، إلا أن العديد من عشاق سميث شنوا هجومًا حادًا على زوجته، حيث استنكر البعض خيانتها لسميث الذي يُعد أكثر النجوم جاذبية بحسب وصفهم له، وتعاطف بعضهم مع نظرته الحزينة إلى زوجته بعد أن أخبرته بخيانتها له.

وسميث وجادا متزوجان منذ عام 1997، ولديهما ابنان، وقالا إنهما عادا لبعضهما بعد فترة انفصال، وقال الاثنان إنهما يريدان المشاركة في الحلقة لوضع حد تساؤلات ثارت في وسائل إعلام بعد مقابلة أجراها ألسينا مؤخرا مع برنامج إذاعي، حيث صرح هذا الأخير بأنه كان على علاقة بجادا، وأن سميث أعرب عن “مباركته” لتلك العلاقة، وهو ما أثار أنباء بأن نجمي هوليوود في زواج مفتوح.

وأشارت زوجة ويل سميث إلى أنها لم تتحدث إلى ألسينا منذ أعوام ، وبررت “بينكت” فعلتها بأنه لم تتوقع أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا.


عمر كمال يستعين بأغنيته "بنتخان" للتعليق علي أزمة ويل سميث (فيديو)
عمر كمال يستعين بأغنيته "بنتخان" للتعليق علي أزمة ويل سميث (فيديو)

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