محمود فارس: "ورقة جمعية" يعكس قيم ومعدن الحارة المصرية.. وأزمة "كورونا" أثرت علي الفيلم بشكل إيجابي





قدم الفنان محمود فارس، العديد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل "الفتوة" الذي شارك به في دراما رمضان لعام 2020.

وتحدث لـ "الفجر الفني" عن فيلم "ورقة جمعية " الذي يشارك بالتمثيل به والمقرر عرضه عيد الأضحي المقبل، حيث أوضح تفاصيل شخصيته بالفيلم وتجربته مع النجمة لوسي وصناع العمل ككل وغيرها من الأمور.

وإلى نص الحوار..

ما الذي حمسك للمشاركة في فيلم "ورقة جمعية "؟

ما دفعني للمشاركة بالفيلم أنه يمتلك فريق عمل محترم وخلوق ، وعند قراءتي للسيناريو تحمست لفكرة الفيلم كما أن السيناريو للأستاذ محمد جمال طه رائع ومختلف كثيراً عن كل الأفلام السابقة.

فالسيناريو ممتاز ويرجع هيبة الحارة المصرية الحقيقية بعاداتها وتقاليدها وشهامة أولاد البلد ، فهذه مبررات تدفع أي ممثل للمشاركة بالعمل.

ماذا عن كواليس العمل مع لوسي يشكل خاص وخاصة أنه أول عمل يجمعكما وباقي صناع العمل بشكل عام؟

يعد أول تعاون بيني وبين النجمة لوسي، فهي ممثلة جميلة وملتزمة وتساعد الجميع، فكانت طوال الوقت متواجدة في اللوكيشن وهي تعتبر إضافة لأي فنان.

وكواليس العمل ككل ممتعة فكانت مليئة بالبهجة والسعادة والتعاون ، حيث قمنا بتصوير الفيلم في 11 يوماً وهذه كانت مفاجأة لنا جميعاً لأننا تمكننا من تقديم فيلم مميز وقيم في وقت قصير ، والفيلم تجربة شبابية جديدة وأنا دائما ما أفضل البطولة الجماعية والأعمال الشبابية ، وكنا جميعنا كأسرة واحدة نشجع بعضنا البعض وحابين التجربة لأنها تجربة جديدة ومختلفة .

كيف ترى مشاركة لوسي ف الفيلم؟

لوسي تعد بطلة الفيلم فهي فنانة كبيرة ومبدعة ولها كل التقدير والاحترام ، فهي متغيبة عن السينما منذ فترة طويلة ، فهذا الدور مختلف غير الأدوار السابقة التي قدمتها وخطوة جديدة عليها ، واعتقد أن فيلم "ورقة جمعية " نقلة لينا جميعاً خلال مشوارنا الفني .

ماذا عن شخصيتك بفيلم "ورقة جمعية" ؟

أجسد شخصية تدعي " أودي القماش " وهو شاب من أهل الحارة الشعبية يقوم بعمل جمعية لأن لديه حلم ويطمح في حياة أفضل والعيش في استقرار بالرغم أنه كان لديه الاختيار في أن يسلك الطريق الخطأ ولكنه اختار العيش حياة كريمة ، وأودي القماش دور رئيسي داخل الفيلم ويعتبر مفاجأة الفيلم.

كما أن الفيلم يبين قيم ومعدن الحارة المصرية الحقيقية كما أنه يسلط الضوء علي الأخلاق والقيم وشهامة أولاء البلد ، وأن القيم والأخلاق هي ما تنتصر بالنهاية .

من المخرجين الذين تفضل التعاون معهم؟

أحب التعاون مع المخرجين الشباب وأفضل المشاركة في التجارب الإخراجية الأولي لأنها دائما تكون ممتعة، وأطمح في العمل مع طارق العريان وشريف عرفة.

وأتمنى حينما تتاح لي الفرصة بخوض البطولة السينمائية المطلقة يكون من إخراج داوود عبد السيد ويسري نصر الله، كما أنني أرغب في العمل مع مخرجين كبار وتكرار التجربة مع " مروان حامد وكاملة أبو ذكري" .

هل أثرت أزمة كورونا علي فيلم "ورقة جمعية"؟

بالتأكيد أزمة "كورونا" أثرت علي الفيلم والسينما في العالم بأكمله ، لكن تلك الأزمة أثرت علي "ورقة جمعية " بالإيجاب، لأنه كان من المفترض عرض الفيلم في مارس الماضي ولكن تم تأجيله بسبب فترة الحظر .

وهذا التأجيل كان في صالح الفيلم بأنه سيُعرض في العيد الأضحى المقبل والذي يعد أكبر سيزون في السينما وهذا يعتبر فرصة جيدة للفيلم بأنه سيحظى بنسب مشاهدات أكبر .

ما جديد محمود فارس الفترة المقبلة؟

نعمل علي استكمال فيلم "ميني باج " إخراج محمد الخضري والذي توقف لأسباب خاصة بشركة الإنتاج ، إضافة إلي ذلك أستعد لتصوير فيلم "كاميرا"، تأليف مريم أبو عيد وإخراج نضال سلطان .

كما أنني أطلع علي أكثر من عمل سينمائي لاهتمامي الشديد بالأعمال السينمائية في تلك الآونة ، منهم فيلم لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيله وأري أنه سيحدث طفرة ونقلة كبيرة في طريقي السينمائي.