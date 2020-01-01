فيلم "صاحب المقام" عبر منصة Vip قبل طرحه بالسينمات.. التفاصيل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يعرض فيلم "صاحب المقام" عبر المنصة الالكترونية Vip قبل طرحه في السينمات، وذلك ابتداءً من يوم 30 يوليو في عيد الأضحئ المبارك.

ونشر فريق العمل البرومو الترويجي للفيلم الجديد  الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، 30 يوليو موعد العرض.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" تدور أحداثه حول شاب بيقع في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في إمرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عيسى، وطاقم العمل آسر ياسين يسرا أمينة خليل بيومي فؤاد ريهام عبدالغفور محمود عبدالمغني.

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