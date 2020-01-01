رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها في العرض الخاص بفيلم "قهوة بورصة مصر"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة قديمة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا محمود ياسين في هذه الصورة برفقة زوجها الفنان محمد رياض والفنان ماجد المصري والفنانة مروة عبد المنعم وآخرون، من كواليس تصوير فيلم "قهوة بورصة مصر".

وعلقت على الصورة قائلة: "يوم العرض الخاص لفيلم (قهوة بورصة مصر)، فاتت سنة.. سبحان الله الايام بتجري بسرعة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا مجمود ياسين مشاركتها في فلانتينو"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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