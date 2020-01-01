تعرف على التفاصيل الجديدة الخاصة بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن بعض التفاصيل الجديدة التي اتخذها بشأن دورته الرابعة، عبر حساب المهرجان بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: "من المؤكد أن جائحة كورونا قد أثرت على سير المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم، حيث تم إلغاء أو تأجيل العديد من المهرجانات، ويتحتم على المهرجانات المستمرة في التخطيط لإقامتها، أن تعيد تخيل وهيكلة استراتيجيتها من أجل التكيّف مع الأوضاع الحالية".

وأضاف: "يعمل فريق العمليات في مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق من أجل وضع خطط عديدة لإقامة المهرجان، مع وضع سلامة المشاركين والضيوف في المقام الأول، كما أُعلن سابقًا، سيقام المهرجان في الفترة ما بين 23 و31 أكتوبر، حيث يستغل فريق المهرجان كل لحظة متاحة من أجل استيعاب بروتوكولات التباعد الاجتماعي".

وتابع: "ومعايير الصحة والسلامة التي تحددها السلطات، من أجل العمل بها في الدورة المقبلة من المهرجان، كما يتم التخطيط لخلق مساحات عروض مفتوحة جميلة، وتجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت".

واستكمل: "ستقام حفلتي الافتتاح والختام، وفعاليات التواصل المهمة، في مساحات مفتوحة ضخمة، بينما سيُحتفظ بأقل من نصف المساحة الكاملة لدور العرض المغلقة، لتحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما يعمل المهرجان على تحسين إمكانياته الافتراضية ليتمكن جميع الضيوف الذين لا يمكنهم القدوم إلى الجونة من المشاركة بشكل أونلاين في فعالياته".

وأوضح: "وتأتي هذه التغييرات ضمن التزام المهرجان باستكشاف الفرص الجديدة للنمو وتحقيق أكبر إسهام ممكن لتطوير الشبكات الإقليمية والدولية الخاصة بصناعة السينما".

واختتم: "أن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، الشركة الأم لمهرجان الجونة السينمائي، التي ارتبط المهرجان باسمها منذ بدايته، ستلعب دورا أهم وأكبر في دعم وإدارة المهرجان هذا العام، تحت رعاية مؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس، كما سيستمر المهرجان في تلقي العديد من سبل وأشكال الدعم المختلفة منه".



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