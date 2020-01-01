تعرف على مواعيد عرض مسلسل "ريح المدام" لأحمد فهمي





عرض أمس الثلاثاء الموافق 14 يوليو مسلسل "ريح المدام" بطولة الفنان أحمد فهمي ومي عمر، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017.ويعرض الآن عبر قناة Dmc في تمام الساعة السابعة مساءً، وروج له الفنان أحمد فهمي قائلاً: "السأسأينا في الهأهطاطا"، نظراً لأغنية المسلسل.يجمع مسلسل "ريح المدام" نخبة من النجوم منهم أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وغيرهم. المسلسل تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وأخراج ماندو العدل.