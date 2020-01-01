ميدو يكشف عن مفاجأة مدوية خلال فترة تدريبه للزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مفاجأة مدوية بشأن فترة تدريبه بالقلعة البيضاء، خلال برنامجه "اوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار.

وقال مدرب الزمالك السابق، "قمت بتدريب الفريق الأول في نادي الزمالك بدون حصولي على أي رخص تدريبية".

وتابع ميدو، "بالطبع هذا خطأ كبير، لكن لا يوجد نظام ولوائح مصر تنظم العمل التدريبي".

جدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو أثناء قيادته التدريبية لنادي الزمالك استطاع التتويج بكأس مصر عام 2013، ليصبح أصغر مدير فني يحصل على البطولة الأقدم في مصر.

وتستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد أن كان متوقفا في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.