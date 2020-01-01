بنزيما وميسي صراع لا ينتهي.. ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل إنطلاق مباريات الغد الخميس 16 يوليو وأهمها مباراة برشلونة وأوساسونا ومباراة ريال مدريد وفياريال ومباراة خيتافي وأتلتيكو مدريد.

 

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 هدف.

 

بينما يتواجد الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 هدف.

 

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:

 

1- ليونيل ميسي.. 22

2- كريم بنزيما.. 19 هدفًا

3- جيرارد مورينو.. 16 هدفًا

4- لويس سواريز.. 15 هدفًا

5- ياجو أسباس .. 13 هدفًا

6- راؤول جارسيا .. 13 هدفًا

7- أوكامبوس .. 13 هدفًا

8- أنتي بوديمير .. 12 هدفًا

9- ألفارو موراتا .. 12 هدفًا

10- لوكاس بيريز .. 11 هدفًا

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