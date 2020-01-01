شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة صادمة بشأن احتمالية انتقال باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي: " كانت هناك محاولات لجس نبض إدارة الإسماعيلي، بشأن ضم باهر ولكن توقفت المفاوضات بسبب المغالاة في الأمور المادية".


وتابع: " الأهلي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى صفقة أخرى للاعب صاعد سوف يتم تجهيزه للمستقبل".


وأختتم شوبير حديثه قائلا: " من الوارد حدوث صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز من خلال انتقال أحمد الشيخ، وحصول الأحمر على إيريك تراوري".

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