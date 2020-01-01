برشلونة يسعى للتخلص من نجومه لضم لاوتارو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال متمسكًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إنتر ميلان يدرك أن برشلونة يرغب في التعاقد مع مارتينيز كما أن مسئولي النادي الكتالوني توصلوا لاتفاق شفوي مع النجم الأرجنتيني.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الناديين حول مارتينيز وستظل كذلك حتى انتهاء مشاركة برشلونة وإنتر ميلان في البطولات الأوروبية.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أولوية إدارة برشلونة حاليًا هي بيع عدد من لاعبيه لتمويل صفقة مارتينيز, حيث يسعى برشلونة للحصول على 70 مليون يورو من خلال بيع بعض نجومه على رأسهم جان كلير توديبو وموسى واجي وإيفان راكيتيتش ونيتو وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالإضافة إلى الأموال فإن برشلونة سيقدم خدمات ظهيره جونيور فيربو لصالح إنتر ميلان ضمن صفقة مارتينيز.

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