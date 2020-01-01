الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

اقترب واحد من نجوم النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء والانضمام إلى نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واستقر أحمد الشيخ نجم المارد الأحمر على الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي بسبب قلة فرص مشاركاته مؤخرا.





ووافق النادي الأهلي على فكرة خروج أحمد الشيخ في نهاية الموسم الحالي في حالة وصول عرض مناسب لضمه في ظل عدم حاجة الفريق له حاليا.





وتقدم نادي بيراميدز بعرض للتعاقد مع أحمد الشيخ في الميركاتو الصيفي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وهو ما رحب به اللاعب ولكنه ينتظر رد إدارة الأحمر على العرض.





ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على خروج أحمد الشيخ على سبيل الإعارة إلى نادي بيراميدز بعد أن أرادت الإدارة معرفة موقفه من الصفقة.