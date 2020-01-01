صبا الرافعي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في مسلسل "شارع 9"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الفنانة اللبنانية صبا الرافعي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "شارع 9" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية وتدور أحداثه في 45 حلقة مليئة بالتشويق والاثارة.

وقالت صبا في تصريح لـ "الفجر الفني" إنها تجسد خلال المسلسل دور مذيعة لها شخصية قوية ومتزوجة من رجل أعمال ثري، لافتة إلى أنها لم تبدأ في تصوير مشاهدها حتى الآن.

وأضافت صبا، أن الذي جذبها لتجسيد هذه الشخصية؛ أنها تحب الأدوار التي يوجد بها تحولات درامية وهذا الأمر يعطي مساحة ويظهر التمثيل بشكل أكبر.

يذكر أن مسلسل شارع 9"، من بطولة الفنانة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبدالغني وياسر على ماهر وحسام فارس احمد الدمرداش وعبير منير وصبا الرافعي، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.



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