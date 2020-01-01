موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

يحل ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي 2019/2020، صيفاً اليوم الأربعاء 15 يوليو، على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، لمواجهة آرسنال، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويأمل ليفربول المتوج باللقب، لاستغلال وضعية غريمه المهتزة، وتحقيق فوز جديد في البطولة، وإضافة المزيد من الأرقام القياسة للفريق.


بينما سيعمل آرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا، على الفوز باللقاء، والدخول في صراع التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.


ويمتلك الجانرز في رصيده 50 نقطة في المركز التاسع، بالتساوي مع فريق بيرنلي العاشر، بينما يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 93 نقطة.


وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة عبر قناتي، بي إن سبورتس HD1 وبي إن سبورتس HD2 بصوت المعلق رؤوف خليف.

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