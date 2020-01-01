تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي غدا الخميس نادى برشلونة نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


ويحتل نادى برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 79 قبل جولتين من النهاية حيث يبحث عن الفوز وتعثر نادي ريال مدريد المتصدر والذي يتفوق عليه بفارق 4 نقاط.


وتقام المباراة بين الفريقين غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.


ومن المقرر ان تذاع المباراة بين برشلونة ضد أوساسونا على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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