إسلام إبراهيم يكشف عن كيفية استعداده لشخصية حمادة في "بـ 100 وش"

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قال النجم الشاب إسلام مجدي لإن شخصية "حمادة " التي جسدها في مسلسل ب 100 وش والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020 ، قد تبدو سهلة ولكنها شخصية مركبة.



وأضاف خلال لقاءه في برنامج it's show time أنه إذا كان استهان بشخصية حمادة، لم تكن ستظهر بالشكل التي ظهرت به ولاقت استحسان الجمهور .



وتابع أن حمادة يقوم بأعمال غير سوية ويقتحم خصوصية الناس ، وعندما أطلع علي الشخصية أدرك أنها ليست كوميدية بشكل كامل ، لأنه كان يوجد الكثير من المشاهد التراچيدي ومشاهد غير كوميدية وبنفس الوقت هي كوميديا صارخة.



وأنهي حديثه بأنه أستعد للشخصية من خلال النزول مقاهي الإنترنت في المناطق الشعبية لكي يتعلم طريقة كلام هؤلاء الأشخاص لتساعده بشخصية حمادة وأستفاد بمعرفته لبعض المصطلحات والبرامج التي يتم استخدمها ، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص بسطاء ومتميزين في استخدام الكمبيوتر لكن لهجتهم في الإنجلش ليست الأقضل كما أنهم لديهم الكثير من المعلومات الخاطئة.



مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وعلا رشدي وحسن ابو الروؤس وأسلام إبراهيم وزين غريب، والمسلسل من إخراج كاملة ابو ذكري.



