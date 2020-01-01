قائد الأهلي التاريخي: طلبات هيدرسفيلد لبيع رمضان صبحي ضخمة على الدوري المصري

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما تنتهي اعارته بنهاية الموسم الجاري ويعود لصفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي .

 

وقال شادي محمد لاعب الاهلي السابق ان طلب نادي هيدرسفيلد الانجليزي مبلغ 7 مليون يورو لبيع رمضان صبحي للنادي الاهلي قيمة كبيرة جداً.

 

واضاف نجم الاهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق ان رمضان صبحي لاعب مميز وإضافة كبيرة لاي فريق لكن مبلغ 7 مليون يورو ، يُعد كبير جدا على صفقة داخل الدوري المصري ".

 

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

 

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

 

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