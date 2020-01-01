أهلي جدة يسابق الزمن لتجديد عقد "العسيري"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

يسعى مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي برئاسة عبدالاله مؤمنة، لحسم ملف تجديد لاعب الفريق عبدالفتاح عسيري بأسرع وقت .

 

وينتهي عقد عسيري مع الأهلي في شهر يناير من العام المقبل حيث ارتبط اسم اللاعب بعدد من العروض المغرية لأندية ترغب في ضمه.

 

ويرفض عسيري عرض الأهلي المادي بالحصول على 5ر6 مليون ريال في الموسم.

 

ويعول الأهلي على تدخل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي لإنهاء أزمة عسيري خلال الفترة المقبلة.

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