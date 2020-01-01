عمرو الجنايني يكشف تفاصيل أزمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تفاصيل ما حدث فى أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي أقيم فى الامارات يوم 20 فبراير الماضي.

وقال عمرو الجناينى عبر تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس :" علمت عقوبات السوبر أثناء عودتي من أبوظبي وطلبت فقط تأجيلها حتى الحادية عشرة مساء ".

وأضاف :" رئيس لجنة الانضباط قال أنه من سيحاسب أمام الله عندما استفسرت منه عن شدة العقوبات بعد السوبر وعدم رضا الأهلي والزمالك عن عقوبات السوبر دليل حيادنا ".

وتابع :" لم أشاهد التجاوزات التي حدثت عقب السوبر المصري بأبوظبي وحاولت تطييب خاطر وليد سليمان بعد أن نقل لي محمد فضل التجاوز الذي حدث في حقه ".

وأتم :" اللجنة الخماسية نظمت لقائي السوبر في برج العرب وأبو ظبي على أعلى مستوى 3 مليون درهم دخلت خزينة الاتحاد المصري من لقاء السوبر الأخير بالإمارات وهناك أكثر من عرض لتنظيم السوبر المصري القادم ".