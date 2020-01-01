عمرو الجنايني يكشف تفاصيل أزمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تفاصيل ما حدث فى أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي أقيم فى الامارات يوم 20 فبراير الماضي.

 

وقال عمرو الجناينى عبر تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس :" علمت عقوبات السوبر أثناء عودتي من أبوظبي وطلبت فقط تأجيلها حتى الحادية عشرة مساء ".

 

وأضاف :" رئيس لجنة الانضباط قال أنه من سيحاسب أمام الله عندما استفسرت منه عن شدة العقوبات بعد السوبر وعدم رضا الأهلي والزمالك عن عقوبات السوبر دليل حيادنا ".

 

وتابع :" لم أشاهد التجاوزات التي حدثت عقب السوبر المصري بأبوظبي وحاولت تطييب خاطر وليد سليمان بعد أن نقل لي محمد فضل التجاوز الذي حدث في حقه ".

 

وأتم :" اللجنة الخماسية نظمت لقائي السوبر في برج العرب وأبو ظبي على أعلى مستوى 3 مليون درهم دخلت خزينة الاتحاد المصري من لقاء السوبر الأخير بالإمارات وهناك أكثر من عرض لتنظيم السوبر المصري القادم ".

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل صدمته الكبري فى الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 8 ساعات

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

12:22 ص

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام