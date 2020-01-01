محمد محسن يشعل السوشيال ميديا بأغنية "اسلمي يا مصر إنني الفدا" (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أشعل المطرب محمد محسن، السوشيال ميديا بأغنيته الوطنية "اسلمي يا مصر إنني الفداء"، حيث نشر كليب الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك 

وعلق محمد محسن قائلاً: "واسلمي في كل حين". 

كلمات الأغنية
اسلمي يا مصر إنني الفدا.. زي يدي إن مدت الدنيا يدا .. أبدا لن تستكيني ابدا.. إنني ارجو مع اليوم غدا .. ومع قلبي وعزمي للفؤاد ولقلبي أنتي بعد الدين دين .. لكي يا مصر السلاما وسلاما يا بلادي..إن رمي الدهر سهامه اتقيها بفؤادي.

طرح محسن مؤخرًا أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهيم، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.

تقول كلمات الأغنية: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".


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