صلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وأرسنال النارية في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

ينتظر اليوم الأربعاء عشاق الكرة الأوربية مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى أرسنال أمام نظيره نادى ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لهذه القمة:


تشكيل أرسنال المتوقع:"مارتينيز، دافيد لويز، موستافي، بيرلين، تريني، تشاكا، سيبايوس، ساكا، توريرا، أوباميانج، لاكازيت".


بينما جاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:" أليسون بيكر، فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو، تشامبرلين، نابي كيتا، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح".

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