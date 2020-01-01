خطة برشلونة الجديدة لضم لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني مازال متمسكًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إنتر ميلان يعلم أن برشلونة يرغب في التعاقد مع مارتينيز كما أن مسئولي البلوجرانا نجحوا في التوصل إلى اتفاق شفوي مع النجم الأرجنتيني.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الناديين حول مارتينيز وأنها مستمرة حتى نهاية مشاركة برشلونة وإنتر ميلان في البطولات الأوروبية.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أولوية إدارة برشلونة في الوقت الحالي هي بيع عدد من لاعبيه من أجل تمويل صفقة مارتينيز, حيث يسعى برشلونة للحصول على 70 مليون يورو من خلال بيع بعض نجومه على رأسهم جان كلير توديبو وموسى واجي وإيفان راكيتيتش ونيتو وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى الأموال فإن برشلونة سيقدم خدمات ظهيره جونيور فيربو لصالح إنتر ميلان ضمن صفقة مارتينيز.

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