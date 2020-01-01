تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:55 ص
المتعافون من كورونا
المتعافون من كورونا
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي 18 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى إسنا بمحافظة الأقصر، ومستشفى أسوان التخصصي.

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للحالات داخل فناء المستشفى بعد تمام شفائهم.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس  الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)
تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)

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