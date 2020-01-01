مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل صدمته الكبري فى الأهلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق ونجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عن صدمته الكبري داخل الأهلي.

 

وأكد مجدي عبد الغني انه تعرض لصدمة كبيرة بعدما تعرض للسقوط في انتخابات النادي الاهلي الماضية رغم تواجده في النادي وكان أحد نجوم الفريق فى وقت سابق.

 

واضاف عبد الغني في تصريحات خاصة على قناة "ten" مع الاعلامي محمد فاروق ان شعبيتي داخل اتحاد الكره اكبر بكثير من الاهلي ولم اخوض انتخابات القلعة الحمراء مرة اخرى بسبب ما حدث في الانتخابات الاخيرة وصدمتي بالسقوط .

 

وتابع ان تركيزي الفترة القادمة سيكون منصب على اتحاد الكرة وكيفية الفوز بمنصب داخل الجبلاية .

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