فادي أندراوس يكشف لـ"الفجر الفني" عن سر إعادة طرحه لأغنية قديمة له بعنوان "تراك 2007"

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أعرب الفنان اللبناني فادي أندراوس عن سعادته بنجاح أحدث كليباته وهي بعنوان "تراك 2007"، وهي أغنية قديمة له كان قد سجلها منذ سنوات طويلة ولم يطرحها.





وقال فادي أندراوس في تصريح خاص للفجر الفني إن هذه الأغنية كان قد سجلها بصوته عام 2007 ولم يتم طرحها لعدة أسباب معينة.



وأضاف أندراوس أنه خلال الفترة الأخيرة كان يفتش في أغانيه القديمة والتي لم تبصر النور حتى الآن، وأعجب بهذه الأغنية وقرر أن يطرحها على طريقة الفيديو كليب.



وتابع فادي أندراوس قائلًا: هذه الأغنية لفتت انتباهي لأنها أغنية بسيطة ومهضومة ما فيها فزلكة لا بالغناء ولا بالكلمات وكل من يسمعها يدخل في حالة من البهجة وتعطيه طاقة إيجابية.



يذكر أن أغنية "تراك 2007" من كلمات وألحان جان صليبا، إنتاج موسيقي: هادي شرارة، وتم تصوير الكليب عام 2020 في بيروت تحت عدسة المخرج إبراهيم كسرواني.



يذكر أن اَخر أعمال فادي أندراوس كانت أغنية "البنوكي ردولي مالي"، مع فيديو كليب صوّر من خلاله الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه العالم عمومًا ولبنان خصوصًا، بأسلوب طريف ورسالة حملت في مضمونها التفاؤل، بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

