"العربية": حركة النهضة تقرر سحب الثقة من رئيس الحكومة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:46 ص
حركة النهضة
حركة النهضة
الفجر
قررت حركة النهضة التونسية، سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخاخ، وفقا لخبر عاجل، بثته قناة العربية.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الخلافات بين حركة النهضة، ورئيس الحكومة الذي أكد على تمسكه بالدستور والقانون في إدارة الخلافات السياسية وضرورة التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ الحكومية.

وتواجه تواجه حركة النهضة في تونس حملة محاصرة من قبل عدد من النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من رئيسها، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ووصفت الحركة تحرك نواب "الحزب الدستوري الحر" في البرلمان اليوم بـ"الجريمة"، متوعدة بمحاسبتهم من قبل النيابة العامة.

كما اعتبرت تحرك الحزب الدستوري الذي ترأسه النائبة عبير موسي"غزوًا وانقلابًا".

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