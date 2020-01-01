بصورة نادرة.. هاجر الشرنوبي تستعيد ذكريات طفولتها





ونشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها في طفولتها برفقة والدايها معلقة: "بابا وماما".



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات "ربي يحفظكم ويخليكم لبعض".



يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "جمع سالم"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قصية التبني، وشارك في طولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ورنا سماحة وميدو عادل.



تحرص الفنانة هاجر الشرنوبي، على التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.