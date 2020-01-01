ليس طاهر.. نجم الأهلي السابق يكشف عن البديل الأنسب لرمضان صبحي

ليس طاهر.. نجم الأهلي السابق يكشف عن البديل الأنسب لرمضان صبحي
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:50 ص
محمد جمال
كشف أحمد سامي لاعب الأهلي السابق، والمدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش، عن البديل الأنسب لرمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وقال سامي أن محمود عبد المنعم كهربا سيكون
بديل مناسب للأهلي حال رحيل رمضان صبحي عن الفريق الفترة القادمة.
وأضاف مدرب الجيش السابق في تصريحات خاصة
لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد
فاروق أن كهربا لاعب مميز ولديه قدرة على القيام بنفس الدور الذي يقدمه رمضان صبحي
في هذا المكان .
وتابع لاعب الأهلي السابق، أن الفريق
الأحمر يمتلك لاعبين مميزين وبدائل على أعلي مستوى ولديهم القدرة على المنافسة بجميع
البطولات.