ليس طاهر.. نجم الأهلي السابق يكشف عن البديل الأنسب لرمضان صبحي

كشف أحمد سامي لاعب الأهلي السابق، والمدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش، عن البديل الأنسب لرمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال سامي أن محمود عبد المنعم كهربا سيكون بديل مناسب للأهلي حال رحيل رمضان صبحي عن الفريق الفترة القادمة.

وأضاف مدرب الجيش السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن كهربا لاعب مميز ولديه قدرة على القيام بنفس الدور الذي يقدمه رمضان صبحي في هذا المكان .

وتابع لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمتلك لاعبين مميزين وبدائل على أعلي مستوى ولديهم القدرة على المنافسة بجميع البطولات.