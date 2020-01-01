محمد دياب يحتفل بوصوله لمليون متابع عبر "إنستجرام"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص النجم دياب التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية .

حيث نشر منذ قليل صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، احتفالاً بوصوله لمليون متابع.

وأعرب عن سعادته قائلاً : شكراً مليون اخ و اخت بيتابعوني اتمني تكونوا مبسوطين معايا بحبكوا والله .

يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.

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