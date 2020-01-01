محمد دياب يحتفل بوصوله لمليون متابع عبر "إنستجرام"
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:54 ص
فايقة محمد عادل
يحرص النجم دياب التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية .
حيث نشر منذ قليل صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، احتفالاً بوصوله لمليون متابع.
وأعرب عن سعادته قائلاً : شكراً مليون اخ و اخت بيتابعوني اتمني تكونوا مبسوطين معايا بحبكوا والله .
يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.
حيث نشر منذ قليل صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، احتفالاً بوصوله لمليون متابع.
وأعرب عن سعادته قائلاً : شكراً مليون اخ و اخت بيتابعوني اتمني تكونوا مبسوطين معايا بحبكوا والله .
يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.