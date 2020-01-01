أحدث ظهور لزينة عبر "إنستجرام"





وجهت النجمة زينة، رسالة تهنئة لصديقتها بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة جمعتهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.ووجهت لها رسالة ملئية بالحب قائله: "عيد ميلاد لأجمل سيدة علي الإطلاق.. أحبك يا أجمل والطف صديقة علي الإطلاق".يذكر أن زينة خاضت سباق دراما رمضان 2020 بمشاركتها في مسلسل "جمع سالم''، الذي من بطولتها ويشارك في بطولته أيضًا ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب وهايدي رفعت ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وريم البارودي، ومحمد علاء، وأحمد سلطان وأحمد صيام وماجدة منير، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.