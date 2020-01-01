موعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يستضيف غدا الخميس نادى إيفرتون نظيره نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ويحتل نادى أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بالبريميرليج بينما يحتل نظيره نادى إيفرتون المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.


وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش.


ومن المقرر ان تذاع المباراة بين نادي إيفرتون ضد نظيره نادي أستون فيلا يوم الخميس المقبل على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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