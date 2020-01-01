وزيرة التضامن ترد على كفيف يعمل شيال (فيديو)

عقبت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على عمل كفيف شيال بمساعدة نجله، قائلة: "سيتم مساعدة هذه الحالة، وعلى من يشاهد هذه مثل هذه الحالات أن يتواصل مع الوزارة لمساعدته".





وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الإعلام الاجتماعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يساعد في الوصول لمثل هذه الحالات، ولكن الوزارة تعمل على أعداد آلية منظمة، للوصول إلى مثل هذه الحالات التي لا يجب أن تنتظر المساعدة.





قصة الكفيف الذي يعمل "شيال"

روي أيمن سعد، مواطن فاقد لبصره ويعمل في مجال الشيالة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، تفاصيل عمله في مجال الشيالة بالرغم من فقده لبصره، وانتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا فقدت بصري وقررت البحث عن العمل في المصانع وجميعهم رفضوا بحجة فقدى للبصر".





وتابع أيمن سعد، أن المعاش الذي يحصل عليه لا يكيفه وأسرته، كما أنه يعتمد على نجله في أن يكون بصره الذي فقده أثناء عمله، قائلا: "لو قعدت واستنيت أن ده يديني وده يديني لازم اعتمد على دراعي، لا يمكن أن أمد يدي لأنني لدي أطفال ولا أريد أن يصبحوا في حرج أمام أحد".





وأكمل أيمن سعد، أنه لديه 4 أولاد في المدرسة ويحتاجون إلى مصاريف، موضحًا أن أسرته لديها احتياجات لا يفعل الكثير ولن يفعل ما يستطيع عليه، قائلا: "حصل حدث تسبب في إصابته بالعمي وبعدها قعدت أفكر هعمل أيه في الوضع الجديد ده وسبتها على ربنا".





وأشار أيمن سعد، أنه لا يطلب الكثير، ولكنه يريد عمل ثابت يتحصل منه على أجر يستطيع من خلال الإنفاق على أسرته، موضحًا أنه عمل في المملكة العربية السعودية، وكان مشرفًا على العمال، وأدي فريضتي الحج والعمرة، كما عمل سائقًا في السعودية، ولكن الحادث كان في مصر.



