نجلة مكرم محمد أحمد تكشف مستجدات حالته الصحية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:42 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أمنية فوزي
كشفت الإعلامية أمنية مكرم، نجلة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة إن والدها تم نقله لمستشفى المعادي العسكري في العناية المركزة لإذابة الجلطة التي أصيب بها.

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن والدها كان يعاني منذ يومين في مشاكل في يده، وبمجرد وصوله الساحل لقضاء وقت مع أبنائه تفاجئوا بمرضه الشديد.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع على اهتمامهما بالحالة الصحية لوالدها.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء الثلاثاء إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالمًا إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت أمنية مكرم ابنة الكاتب الكبير أنه يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.

وفي وقت سابق، قدم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية والتقدير لكل صحفي ساهم في الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير، مضيفا: "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر".

وأضاف "أحمد"،: "لم نتسبب في الإضرار بأحد؛ وحاولنا أن يكون مشوارنا مفيدًا لإعلاء قيمة مهنة الصحافة ووضعها في مكانة راقية".

وتابع مكرم محمد أحمد: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل الحفاظ على مهنة الصحافة".

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن برئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "زار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعد صدور القرارات الجديدة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.

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