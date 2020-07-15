مستشار الرئيس: كورونا هيبقى زي الأنفلونزا.. ولكن سيظهر فيروس جديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا سيضعف ويفقد حدته مع مرور الوقت، وسيصبح مثل أي فيروس عادي، معقبا: "كورونا هيبقى زي الأنفلونزا العادية بعد شوية".





وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التوصل إلى تطعيم لفيروس كورونا سوف يساهم بشدة في القضاء عليه.





وتابع: "الفيروس بدأ يفقد قوته وشدته والجسد البشري يكتسب مناعة والتطعيم يساهم بشدة في القضاء عليه.. وتوقعاتي أن كورونا سينتهي ويتحول إلى فيروس عادي.. وللأسف بعد عدة سنوات هيطلع واحد جديد".



