الجنايني: الزمالك تعمد عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن ماحدث فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والذي لم يذهب الأبيض لخوض اللقاء على ستاد القاهرة فبراير الماضي.

وقال عمرو الجناينى فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :" التقارير أكدت إمكانية وصول أتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة في مباراة القمة عقوبات الزمالك في القمة 119 تمت وفقا للوائح".

وتابع :" اللائحة تقضي باعتبار الفريق الذي ينسحب من أي مباراة باعتباره خاسرا وخصم 3 نقاط من رصيده ".

وكان الزمالك قد قرر عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدور الأول للدور الممتاز في فبراير الماضي، لتحتسب النتيحة لصالح الأهلي 2-0.