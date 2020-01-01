الجنايني: الزمالك تعمد عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

 

 

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن ماحدث فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والذي لم يذهب الأبيض لخوض اللقاء على ستاد القاهرة فبراير الماضي.

 

وقال عمرو الجناينى فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :" التقارير أكدت إمكانية وصول أتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة في مباراة القمة عقوبات الزمالك في القمة 119 تمت وفقا للوائح".

 

وتابع :" اللائحة تقضي باعتبار الفريق الذي ينسحب من أي مباراة باعتباره خاسرا وخصم 3 نقاط من رصيده ".

 

وكان الزمالك قد قرر عدم خوض مباراة الأهلي في قمة الدور الأول للدور الممتاز في فبراير الماضي، لتحتسب النتيحة لصالح الأهلي 2-0.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مهندسون عسكريون أتراك في محيط "سرت"

منذ 40 دقيقة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ ساعة

الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 8 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

10:33 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام