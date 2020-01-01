متحدث البترول عن حادث حريق خط المازوت: "موجودة في كل العالم"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة حتى الآن لم يتم تحدد سبب حريق خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لافتَا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة على أعلى مستوى، لتحديد أسباب تسريب الغاز، ومن ثم سبب الحريق، معقبًا: "وهذه الحوادث موجودة في كل دول العالم".

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن هذا الخط يقع على عمق أكثر من متر ونصف تحت الأرض، وينقل البترول الخام من منطقة شقير بالبحر الأحمر إلى مصر، معقبًا: "بدأنا التعامل مع الغاز المتسرب قبل الاشتعال، وكنا في طريقنا إلى التعامل مع الغاز المتسرب إما من خلال الشفط أو غيره، والشرطة قامت بعمل كردون لمنع مرور السيارات ولكن بعضها لم يستجيب وتحركوا.. لو الناس التزمت لما كانت هذه الخسائر".

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الخط يعمل بنظام مضخات وسرعات معينة، وعقب التسريب تم التعامل على الفور وكنا سنقوم برفع المواد المتسربة من خلال خططنا في التعامل مع الطوارئ ولكن عدم التزام البعض أدى إلى نشوب الحريق، متابعًا: "أي شرر من الشكمان أو مصدر للاشتعال أحدث اشتعال بالغاز المنسكب على الأرض".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذي نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.

ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي أمتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

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