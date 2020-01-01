الجيش الليبي: نحن في خندق واحد مع مصر والدول العربية (فيديو)

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن مصر تقف بقوة مع الجيش والشعب الليبي في كل المواقف، مؤكدًا أن ما يحدث في ليبيا حاليًا يهدد مصر والدول العربية.





وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن رئيس البرلمان الليبي يمثل رئيس الدولة الليبية، ومن مهامه منع أي اعتداء على بلاده، متابعًا: "نحن في خندق واحد مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية".





وتابع: "لا توجد إشارة إيجابية لمبادرة وقف إطلاق النار، ورصدنا جنودًا أتراكًا في ليبيا من خلال الاستطلاع العسكري"، مؤكدًا أن كل الأسلحة التركية موجودة في أرض المعركة في سرت، لافتًا إلى أن هناك نحو 20 ألف مرتزق في ليبيا، ونتصدى لهم بكل قوة.





وأشار "المسماري"، إلى أن القوات المسلحة الليبية تتمركز بشكل جيد في الأماكن المطلوب تواجدها داخل ليبيا"، مؤكدًا أن الدور القطري مدمر ليس لليبيا فقط بل للمنطقة العربية بالكامل، مؤكدًا أن قطر عامل مدمر وهدام.





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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.





وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.





ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.



