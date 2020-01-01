الجيش الليبي: نحن في خندق واحد مع مصر والدول العربية (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن مصر تقف بقوة مع الجيش والشعب الليبي في كل المواقف، مؤكدًا أن ما يحدث في ليبيا حاليًا يهدد مصر والدول العربية.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن رئيس البرلمان الليبي يمثل رئيس الدولة الليبية، ومن مهامه منع أي اعتداء على بلاده، متابعًا: "نحن في خندق واحد مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية".

وتابع: "لا توجد إشارة إيجابية لمبادرة وقف إطلاق النار، ورصدنا جنودًا أتراكًا في ليبيا من خلال الاستطلاع العسكري"، مؤكدًا أن كل الأسلحة التركية موجودة في أرض المعركة في سرت، لافتًا إلى أن هناك نحو 20 ألف مرتزق في ليبيا، ونتصدى لهم بكل قوة.

وأشار "المسماري"، إلى أن القوات المسلحة الليبية تتمركز بشكل جيد في الأماكن المطلوب تواجدها داخل ليبيا"، مؤكدًا أن الدور القطري مدمر ليس لليبيا فقط بل للمنطقة العربية بالكامل، مؤكدًا أن قطر عامل مدمر وهدام.

اقرأ أيضًا.. البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا 

دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين. 

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تركيا في ليبيا الغزاة الأتراك الجيش الليبي التدخل فى ليبيا

أخبار تهمك

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يكشف عن مفاجأة مدوية خلال فترة تدريبه للزمالك

منذ أقل من ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 ص

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

07:41 ص

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام