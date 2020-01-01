بعد غرق 11 شخصا.. إعلامية: فقدت أختي بنفس الطريقة

قالت الإعلامية ريهام إبراهيم في تعليقها على واقعة غرق 11 شابا في شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية إنها فقدت أختها أيضًا في واقعة مماثلة بعد دخولها إلى مكان مخصص للبالغين دون أن يكون هناك رقابة عليها.





وأضافت ريهام خلال تقديم برنامجها "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "للأسف فقدت اختي بالطريقة دي، يا جماعة البحر ملوش كبير وبلاش الشباب يفتح صدره، وربنا يهون على كل من فقد عزيز وغالي".



تفاصيل غرق 11 شخصا يُذكر أن، 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا في شاطئ النخيل يوم الجمعة الموافق الـ10 من يوليو 2020، والموجود بحي العجمي في غرب الإسكندرية، والمعروف بشاطئ الموت، إلا أنه وبمخالفة قرار مجلس الوزراء نزلوا إلى الشواطئ ودخلوا المياه، ولا يزال التحقيق جاريًا.



ويرجع الخبراء أسباب حوادث الغرق المتكررة على شاطئ النخيل إلى كونه بحر مفتوح وبه رمال ناعمة إضافة إلى التيارات البحرية الشديدة التي تجعل الأرض غير مستوية وتملئ الحفر بها، فبمجرد وقوفك في مكان مستوي وتتحرك خطوة واحدة تجد نفسك في مكان عميق لا تستطيع الحركة ومع الأمواج الشديدة تندفع بسرعة لتلقى مصيرًا لا يعلمه إلا الله.



