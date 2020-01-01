بدون مكياج.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام (صورة)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة نرمين الفقي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بدون مكياج، واعتمدت على إطلالة هادئة حيث ارتدت تيشيرت أبيض.

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقى وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
بدون مكياج.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام (صورة)
بدون مكياج.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام (صورة)

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