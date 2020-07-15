أتالانتا يكتسح بريشيا 6-2 وينتزع وصافة الكالتشيو مؤقتا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

نجح فريق أتالانتا في انتزاع وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفعدما اكتسح ضيفه بريشيا 6 -2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين.

 

وتقمص المهاجم الكرواتي ماريو بازاليتيش دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثانية و55 و58.

 

وتكفل الهولندي مارتن دي رون والأوكراني روسلان مالينوفسكي والكولومبي دوفان زاباتا بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لاتالانتا في الدقائق 25 و28 و30.

 

وسجل إرنيستو توريجروسا ونيكولاس سباليك هدفي بريشيا في الدقيقتين الثامنة و83.

 

ورفع اتالانتا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين أيضا عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.

 

ويلتقي يوفنتوس مع مضيفه ساسولو غدا الأربعاء وفي اليوم ذاته يلتقي لاتسيو مع مضيفه اودينيزي أما إنتر فيلعب يوم الخميس أمام مضيفه سبال.

 

وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة في المركز الثاني من القاع ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

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