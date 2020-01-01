غدا..عرض الفيلم الوثائقي لحادثة فيلا نانسي عجرم

تقرر عرض الفيلم الوثائقي لحادثة فيلا نانسي عجرم على منصة "شاهد" غدًا الخميس.

ويروي الوثائقي تفاصيل قضية اقتحام قضية فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.

وقالت المنصة في تقديمها للفيلم إنه سيعرض الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي، وتحولت إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة".





وأشارت إلى أنه سيشارك في تقديم الفيلم التسجيلي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم والمطربة اللبنانية بنفسها.





يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.